استمرار انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع الصيني

المصدر: بكين - د ب أ

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أظهر تقرير اقتصادي مستقل استمرار انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال أكتوبر الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ، في ظل تراجع الإنتاج والطلب نتيجة تشديد الإجراءات الوقائية المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 49.2 نقطة مقابل 48.1 نقطة خلال الشهر السابق، بحسب بيانات مؤسسة إس أند بي جلوبال.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

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