1.25 مليار دولار أرباحاً ربعية متوقعة لـ «ليجيت أند بلات»

المصدر: واشنطن - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

في الوقت الذي أعلنت فيه شركة الصناعات الهندسية الأمريكية «ليجيت أند بلات» نتائج الربع الثالث من العام الحالي، قالت الشركة إنها تتوقع تحقيق أرباح خلال الربع الأخير من العام الحالي تتراوح بين 0.42 و0.57 دولار للسهم من خلال مبيعات تتراوح بين 1.15 و1.25 مليار دولار.

في المقابل يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحاً خلال الربع الأخير في حدود 0.52 دولار للسهم وإيرادات بقيمة 1.26 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه أبقت الشركة على توقعاتها لمبيعات وأرباح العام الحالي كله عند نفس مستوياتها المعلنة في 10 أكتوبر الماضي. وتتوقع الشركة تحقيق مبيعات تتراوح بين 5.1 و5.2 مليارات دولار خلال العام الحالي كله، في حين تتراوح أرباح السهم الواحد بين 2.30 و2.45 دولار خلال العام. ويتوقع محللو وول ستريت أن تصل أرباح الشركة خلال العام إلى 2.37 دولار للسهم الواحد مقابل إيرادات تبلغ 5.15 مليارات دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز