لوفتهانزا تتجنب إضراب أطقم الضيافة بعد اتفاق جديد على الأجور

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجنبت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران إضرابا لأطقم الضيافة بعد التوصل إلى اتفاق مع نقابتهم "أوفو" على اتفاق جماعي جديد للأجور.

وأعلنت الشركة والنقابة اليوم الثلاثاء في فرانكفورت أن الموظفين البالغ عددهم 19 ألف موظف في الشركة الأساسية "لوفتهانزا" سيحصلون على مزيج من الزيادة الأساسية والزيادات المئوية في العام المقبل، مضيفة أنه تم أيضا مراجعة الاتفاق الجماعي الإطاري.

وبحسب الاتفاق الجديد، ستزداد رواتب المبتدئين بأكثر من 17%، بينما ستزداد رواتب العاملين القدامى بنسبة 9% تقريبا. تم الاتفاق على إضافة 250 يورو اعتبارا من مطلع 2023 على الراتب الأساسي وزيادة بنسبة 5ر2% اعتبارا من مطلع يوليو المقبل. وتم الاتفاق بالفعل على خمس دفعات لمرة واحدة بإجمالي 1200 يورو للعام الحالي. وتنتهي الاتفاقية الجماعية الجديدة في 31 ديسمبر 2023.

وكانت "أوفو" هي النقابة الوحيدة لمجموعتها المهنية التي لم تدخل في إضراب في شركة "لوفتهانزا" الأساسية.

وقال عضو مجلس إدارة النقابة، شتيفان شفيرتهيلم: "مع أول زيادة قوية في الأجور بعد عامين من الأزمة الناجمة عن الجائحة، يمكننا الآن أن نجتاز عام 2023، حيث من المتوقع حدوث تحسن في لوفتهانزا. نحن مقتنعون بأنه بهذه الطريقة يمكن تعزيز حماية الوظائف القيمة في مقصورات طائرات لوفتهانزا بشكل أكبر".

وأكد ميشائيل نيجيمان، مدير الموارد البشرية في لوفتهانزا، على العنصر الاجتماعي في الاتفاق الجديد، مضيفا "سوف تستفيد المجموعات ذات الرواتب المنخفضة والمتوسطة بدرجة فوق المتوسط من الاتفاقية. وبهذه الطريقة نفي بمسؤوليتنا الاجتماعية ونضمن جاذبيتنا كأرباب عمل".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز