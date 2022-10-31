أسهم أوروبا تحقق مكاسب شهرية وسط أرباح قوية وآمال إبطاء وتيرة رفع الفائدة

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب شهرية للمرة الأولى في 3 أشهر، اليوم الاثنين، مدعومة بموسم أرباح أفضل من المتوقع، وآمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة، ليغلق عند أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع، بعد تعويض خسائر مبكرة، بفعل بيانات أظهرت ارتفاعاً قياسياً بالتضخم في منطقة اليورو.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، لكن الأسواق لا تزال تأمل في أن يقدم البنك المركزي على زيادة أقل، تصل إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر، لتجنب دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الفوضى.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن التضخم في 19 دولة تستخدم العملة الموحدة تسارع إلى 10.7% في أكتوبر من 9.9% في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات في استطلاع لرويترز عند 10.2%، وأعلى بكثير من المعدل المستهدف للتضخم للبنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المئة.

وقال آندرو كينينجهام كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس: «مع ارتفاع التضخم إلى أكثر من 10%، سيعطي البنك المركزي الأوروبي الأولوية لاستقرار الأسعار، ويمضي في رفع أسعار الفائدة بغض النظر عن أي شيء».

وضاعف المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 1.5% الأسبوع الماضي، مع تعهد بمزيد من تشديد السياسة النقدية في الأشهر المقبلة حتى لو دفع ذلك التكتل إلى ركود.

ويترقب المستثمرون أيضاً إلى اجتماع بنك إنجلترا في وقت لاحق من الأسبوع، مع تصاعد التكهنات بعدم تراجعه عن سياساته المتشددة المشابهة.

وارتفعت أسهم شركات السفر والترفيه 1.3%، لتتصدر المكاسب بين القطاعات الأوروبية، بعدما قفز سهم مجموعة الخطوط الجوية الدولية 5.4%.

كما صعد سهم بنك كريدي سويس 5.2% بعد أن كشف النقاب عن تفاصيل خطته لجمع 4 مليارات فرنك (4.01 مليارات دولار) من المستثمرين لدعم محاولة البنك لمعالجة أكبر أزمة في تاريخه البالغ 166 عاماً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز