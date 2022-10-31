«أنتشانتو» تطلق 4 منتجات تقنية لدعم المرحلة المقبلة من النمو في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «أنتشانتو»، شركة البرمجيات كخدمة المتخصصة بتعاملات الشركات والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتختص في تكنولوجيا التجارة الإلكترونية، عن ترقية محفظة حلولها المطورة وتحديث هويتها المؤسسية بما ينسجم مع مساعيها المستمرة للتوسع في جميع أنحاء العالم بإطلاقها 4 منتجات تقنية جديدة. وطوّرت أنتشانتو مجموعة متنوعة من منصات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية المستقرة التي تتيح لعملائها من المؤسسات التعامل مع أحجام العمل الهائلة، ما يجعلها شريك الحلول المُفضّل في أوساط العلامات الراغبة بتحقيق الاستفادة القصوى من قطاع التجارة الإلكترونية ورقمنة عملياتها اللوجستية على حد سواء.

واستحوذت شركة التكنولوجيا على اهتمام العديد من العلامات في دولة الإمارات، بما فيها بريد الإمارات وشركة ترانسكورب وسمارت سكيلز وأيول إنترناشيونال. كما عززت أنتشانتو حضورها وأطلقت عملياتها بشكلٍ متزامنٍ في كُلٍّ من المملكة المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية، بينما تعمل حالياً على استكشاف الآفاق التجارية التي تزخر بها أسواق الشرق الأوسط.

وقال فايبهاف دابهادي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنتشانتو: «تسيطر التجارة الإلكترونية اليوم على كامل المشهد التجاري العالمي. ومن جانبنا، فكّرنا بالمستقبل من أجل تحديد الاحتياجات المُلحة للعملاء الحاليين والمحتملين من حيث الحلول المبتكرة الكفيلة بإدارة عملياتهم التجارية المتطورة داخل أسواقهم. ولذا، عملنا على تطوير محفظة نموذجية ومتكاملة وقابلة للتطوير من الحلول المخصصة للشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في الأسواق المتطورة».

وتُدرك أنتشانتو الدور الأساسي الذي ستحظى به التجارة الإلكترونية في عالم التجارة، وحاجة الشركات حول العالم إلى منصات مخصصة الغرض وحلول تكنولوجية قابلة للتطوير لتبسيط مبيعاتها وتعزيز سلاسة العمليات اللوجستية الخاصة بها. ومن هذا المنطلق، أطلقت الشركة باقةً متكاملة من المنتجات التي تشمل أربع منصات كفيلة بدعم النمو المتسارع للقطاع.

وابتكرت أنتشانتو حلّ «الرف الرقمي» لجمع البيانات بشكل آني حول أداء الشركات ومنافسيها في السوق لتسهيل عملية المقارنة وتسريع اتخاذ التدابير اللازمة. ومن ناحية أخرى، يُساعد حلّ «تجربة العمليات» من أنتشانتو الشركات على تعزيز مكانتها باستخدام حلولها التكنولوجية الخاصة والحد من تكاليف اعتماد العلامات التجارية البيضاء وتسريع عملية الترويج لحلول تعاملات الشركات. كما طوّرت الشركة حلّ «برج التحكم» خصيصاً للشركات التي تتعامل مع عدة شركات شحن لمساعدتها على رصد المشكلات على امتداد سلسلة التوريد ومعالجتها بشكل فوري. ويتعقب حلّ «تتبع الطرود» من أنتشانتو حركة الطرود ويُزود المشترين بتفاصيل عملية التتبع بشكل آني.

وكشفت الشركة أيضاً عن شعارها وألوانها الجديدة لتجمع كُلّ الحلول ضمن محفظتها تحت مظلة علامة تجارية واحدة يسهل التعرف عليها. وبدوره، قال أبهيمانيو كاشيكار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات لدى الشركة: «يساهم دخولنا إلى الأسواق الجديدة في تحويل تركيزنا من منطقة جنوب شرق آسيا نحو العالمية. وتعبّر هذه الخطوة عن رغبتنا في تأكيد الطابع التكاملي الذي تتسم به منتجاتنا، التي لطالما اشتُهرت منتجاتنا بمزاياها المنفردة».

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