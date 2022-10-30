الهند تعتزم إنتاج طائرات نقل متوسطة للقوات الجوية

المصدر: نيودلهي - د ب أ

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وضع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأحد بولاية جوجارات الهندية حجر الأساس لمنشأة تصنيع وإنتاج طائرات النقل المتوسطة من طراز (سي - 295) للقوات الجوية الهندية.

وسيتم إنتاج الطائرة من قبل كونسورتيوم من شركة إيرباص الأوروبية الكبرى في مجال الطيران ومجموعة تاتا، وفقا لوكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية.

وهذا هو المشروع الأول من نوعه الذي سيتم فيه تصنيع طائرة عسكرية في الهند من قبل شركة خاصة، بحسب الوكالة.

وقال مودي بعد وضع حجر الأساس إن الهند ستصبح الآن منتجا كبيرا لطائرات النقل.

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