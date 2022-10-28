الذهب ينخفض 1‭‬% مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

المصدر: لندن - رويترز

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انخفض الذهب بأكثر من 1% اليوم الجمعة مع صعود الدولار وعوائد السندات بعد أن أظهرت بيانات أن ضغوط التضخم الأساسي ظلت مرتفعة ما عزز التوقعات بشأن رفع كبير آخر لسعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل.

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1638.20 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1645.10 دولاراً.

وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع بنسبة 0.6% الشهر الماضي.

وارتفع الدولار 0.2% مقابل منافسيه بعد صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية، ما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية في الأول والثاني من نوفمبر. كما يتوقع المتداولون زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في شهر ديسمبر المقبل.

ويعد الذهب شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً، بجانب الأثر الناتج عن تعزيز قوة الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.9% إلى 19.02 دولاراً للأونصة.

وانخفض البلاتين 2% إلى 940.99 دولاراً. ونزل البلاديوم 2.3% إلى 1897.27 دولاراً.

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