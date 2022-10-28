التضخم في إيطاليا يبلغ أعلى معدلاته منذ مارس 1984

المصدر: أ ف ب

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ارتفع التضخم في إيطاليا في أكتوبر 11,9 % على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ مارس 1984، وفقا لتقدير أولي أصدره الجمعة مكتب الإحصاء الوطني "إستات".

وهذا الارتفاع في معدل التضخم الذي كان 8,9 في سبتمبر، مدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبط بالحرب في أوكرانيا.

فقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 73,2 % في أكتوبر مقارنة بزيادة بلغت 44,5 % في الشهر السابق، وفق إحصاءات "إستات".

كذلك، استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، بزيادة 13,1 % في أكتوبر مقارنة ب11,4 % في سبتمبر.

ويتوقع "بنك إيطاليا" أن يرتفع معدل التضخم في المتوسط بنسبة 8,5 % في العام 2022 قبل أن يتراجع مع استقرار أسعار الطاقة إلى 6,5 % في العام 2023 و2,3 % في العام 2024.

وتعهّدت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني تقديم مساعدات إضافية للأسر والشركات التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

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