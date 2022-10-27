2.6 % معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث

المصدر: واشنطن - د ب أ

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بعد انكماشه خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث بأعلى قليلاً من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن أكبر اقتصاد في العالم نما خلال الربع الثالث بنسبة 2.6 % من إجمالي الناتج المحلي بعد انكماشه بمعدل 0.6 % خلال الربع الثاني وبنسبة 1.6% خلال الربع الأول من العام. كان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 2.4% من إجمالي الناتج المحلي.

جاء نمو الاقتصاد الأمريكي مدفوعاً بنسبة كبيرة بنمو التجارة بنسبة 2.8% حيث زادت الصادرات بنسبة 4ر14% وتراجعت الواردات بنسبة 9. 6% خلال الربع الثالث.

كما ساهم نمو الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بنسبة 1.4% خلال الربع الثالث، في نمو إجمالي الناتج المحلي، حيث زاد الإنفاق على الخدمات بنسبة 8. 2%، مقابل تراجع الإنفاق على السلع بنسبة 1.2 %.

وقالت وزارة التجارة إن نمو إجمالي الناتج المحلي، يعكس أيضاً الزيادة في الإنفاق الاستثماري على الأصول الثابتة غير السكنية، وزيادة إنفاق الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية، في حين تراجع الإنفاق الاستثماري على الأصول السكنية.

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