يخوت «ماجستي» تخطف الأنظار في أمريكا الشمالية

المصدر: فورت لودرديل - البيان

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تواصل يخوت ماجستي، إحدى أبرز شركات صناعة القوارب واليخوت وأكثرها ابتكاراً في العالم، مشاركتها في عروض القوارب الدولية الكبيرة، مع أول ظهور ليختها السوبر «ماجستي 120» المذهل، في الولايات المتحدة، خلال معرض فورت لودرديل الدولي للقوارب. بعد عرضها الأول في نسخة المعرض لعام 2019، شهدت يخوت ماجستي زيادة في الطلب على اليخوت الفاخرة المركبة المبتكرة في سوق الولايات المتحدة، وتؤكد على مواصلة التزامها تجاه السوق.

يُعد العرض الأول ليخت «ماجستي 120» في «معرض فورت لودرديل الدولي للقوارب»، أضخم معرض للقوارب المائية في العالم، بمنزلة علامة بارزة أخرى، تُسجلها يخوت «ماجستي» في عام 2022، إذ تلتزم الشركة بالتكنولوجيا المتطورة لأبعد الحدود، والحلول المستدامة، وعراقة الحداثة. احتفالاً بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيسها، التي تصادف في هذا العام، أعلنت شركة «جلف كرافت»، الشركة الأم لـ «يخوت ماجستي»، عن إطلاق يختين سوبر جديدين، ضمن مجموعة يخوت ماجستي. تم الكشف عن يخت «ماجستي 111» في «معرض دبي العالمي للقوارب»، الذي انعقد في مارس، تلاه الإعلان عن يخت «ماجستي 160» في «معرض موناكو لليخوت» في سبتمبر. تمثل هذه القوارب الجديدة، اللغة العصرية لتصميم خط إنتاج يخوت «ماجستي»، حيث تمزج بسلاسة بين الأداء الفعال وخفة الوزن، وقرب مقصوراتها من الماء لإضفاء المتعة لمن هم على متنها، والتصميم المعاصر.

ترسّخت مكانة يخوت «ماجستي» كرائدة الابتكار في استخدام المواد المركبة العام الماضي، مع إطلاق يخت «ماجستي 175»، أكبر يخت سوبر مركب متطور في العالم، الذي يمتاز بهيكله فائق الكفاءة، ما يجعله مناسباً لخوض مياه لم يسبقه إليها مركب بهذا الحجم من قبل. ويعود الفضل لاستوديو «يانكي ديلتا»، باستكمال الدراسات الهندسية البحرية الضرورية لليخت، وتم تزويده بغاطس 2,05 متر، وقد تولى مهمة تصميمه العبقري، استوديو التصميم الإيطالي «كريستيانو جاتو»، ويستوعب 14 ضيفاً في 7 غرف فاخرة، إلى جانب طاقم مكون من 10 أفراد. يعمل يخت «ماجستي 175» بمحركي MTU بقوة 2,012 حصان.

في أول ظهورٍ ليخوت «ماجستي» في «معرض فورت لودرديل الدولي للقوارب» عام 2019، حاز يخت «ماجستي 140»، على لقب أفضل يخت في المعرض. وحتى الآن، يحافظ اليخت على مكانته، إذ يُعد الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة، ويحظى خط «ماجستي» بشعبية خاصة بين الملاك المميزين في الولايات المتحدة. وارتكازاً على هذا النجاح، سيقدم اليخت السوبر «ماجستي 120» هذا العام، أحدث نظام ذكي مبتكر للحفاظ على الحرارة وتوفير الطاقة.

وتعليقاً على ذلك، قال محمد حسين الشعالي رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت»: «لطالما كانت الولايات المتحدة الأمريكية من الأسواق بالغة الأهمية بالنسبة لنا، إذ شهدنا في عام 2021، ارتفاعاً كبيراً في المبيعات، وهو ما يؤكد على أهمية المزايا الفريدة لليخوت الخاصة بنا، وموقعنا كشركة رائدة على مستوى العالم في إنتاج الهياكل المصنوعة من المواد المركبة. يقدر مجتمع اليخوت في الولايات المتحدة، قيمة استخدامنا الرائد لتلك الهياكل، مقارنة باليخوت ذات الهياكل الفولاذية التقليدية، لأنها خفيفة الوزن، وتمتاز بتوفير اقتصادي منافس في استهلاك الوقود، وتسمح بالملاحة ببساطة في المياه الضحلة، خاصة حول فلوريدا وجزر الباهاما ومنطقة البحر الكاريبي».

وأردف بقوله: «نوفر المعايير الفاخرة والمصممة حسب الطلب، والحرفية الماهرة، من دبي إلى مجتمع اليخوت في الولايات المتحدة. فقد تم تصميم يخوتنا لتتحمل مستويات استثنائية من الحرارة والرطوبة، التي تشتهر بها كل من دبي والولايات المتحدة. تمتلك يخوت «ماجستي» واحدة من أحواض بناء السفن المتكاملة الوحيدة في العالم، التي تعمل بشكل رأسي، حيث يتم كل شيء فيها بدءاً من التصميم، والبحث، والتطوير، والهندسة، والتصنيع، داخل مصنعنا في دبي. نفتخر للغاية بطموحنا لفعل المستحيل، ويُعد يخت «ماجستي 175»، جوهرة تاج أعمالنا، والذي عزز مكانة شركتنا كرائدة الابتكار في استخدام المواد المركبة، باعتباره أكبر يخت في العالم، يتم استخدام المواد المركبة في هيكله».

يخت السوبر «ماجستي 120»

يتوفر يخت السوبر «ماجستي 120» بخيارين من المحركات، محرك CAT (C32B) بقوة كبح 2,400 حصان، ومحرك MTU (16V2000M96L) بقوة 2,600 حصان، وتبلغ سرعته القصوى 22 عقدة *. ويستوعب يخت «ماجستي 120»، البالغ طوله 37,5 متراً، ما يصل إلى 12 ضيفاً في ست مقصورات فاخرة.

يتميز اليخت الفاخر أيضاً بأنظمة تدفئة وتهوية وتكييف موفرة للطاقة، ونظام استرداد حرارة مبتكر، يسمح بإعادة تدوير المخلفات الحرارية واستخدامها لأغراض أخرى، مثل تسخين الماء أو التحكم في درجة حرارة المقصورة. ويمكن أن توفر هذه الأنظمة أكثر من 80 ألف كيلوواط سنوياً من حجم الاستهلاك السنوي لنظام الطاقة في اليخت- بغض النظر عن وجود الضيوف على متنه – كما تسهم بشكل كبير في توفير الطاقة، عندما يكون اليخت مشغولاً بالكامل.

ويقدم يخت «ماجستي 120» للضيوف، مجموعة متنوعة من مناطق تناول الطعام، ومساحات الاسترخاء والحمامات الشمسية، ويضم تراساً خارجياً أكبر بنسبة 30 %، مقارنة باليخوت الأخرى ضمن فئته. وتم تصنيع يخت «ماجستي 120»، الذي تولى الاستوديو الخاص بشركة «يخوت ماجستي» مسؤولية تصميمه، بمواد مركبة متطورة، مثل مادة الفينيل إستر وألياف الكربون، ويتميز اليخت بغاطس يزيد طوله عن ست أقدام.

يخت السوبر «ماجستي 160»

تم تصميم اليخت «ماجستي 160» من قبل استوديو التصميم الإيطالي، الحائز على عدة جوائز «كريستيانو جاتو»، فيما تولّت بناء الهيكل الشركة الهولندية المرموقة عالمياً «Van Oosennen Dutch Naval Architects». ويمكن لليخت السوبر أن يصل إلى سرعة قصوى تبلغ 19.5 عقدة *، ومدى يصل إلى 3.500 ميل بحري بسرعة إبحار تبلغ 12 عقدة *.

وتم بناء اليخت بما يتماشى مع قواعد بناء اليخوت التجارية الصادرة عن شركة «بوريو فريتاس» الخاصة باليخوت، التي لا تتجاوز سعتها الإجمالية 500 طن. وتبلغ السعة الإجمالية لليخت الجديد 498 طناً، وهو يلبي كافة متطلبات السلامة للسفن التي تبلغ سعتها الإجمالية 500 طن، بما في ذلك مولد طاقة لحالات الطوارئ.

ويتميز اليخت بتكنولوجيا الألواح الشمسية القادرة على تشغيل مولد الطوارئ بشكل مستمر، حتى في أصعب الظروف. بالإضافة إلى المولد الخاص بحالات الطوارئ، يحتوي اليخت على ثلاثة مولدات أخرى عادية.

ويتسع اليخت الفاخر لـ 12 ضيفاً، عبر سبع غرف فخمة، بالإضافة إلى نحو تسعة من أفراد طاقم العمل. ويعتبر الجناح الرئيس من أبرز مزايا اليخت، حيث يضم صالة خاصة، وشرفة قابلة للسحب، وحماماً داخلياً كبيراً، ومقصورة رئيسة تتيح رؤية كاملة.

يخت السوبر «ماجستي 111»

يقدم يخت السوبر «ماجستي 111»، والذي تم الإعلان عنه في «معرض دبي العالمي للقوارب 2022»، مفهوماً جديداً لمساحات اليخوت الفاخرة. فبدلاً من السماح بالوصول الكامل حول الهيكل العلوي، يتميز اليخت بتصميم ديناميكي غير متماثل، يتيح الوصول إلى جانب واحد فقط من اليخت. وفي الجانب الآخر، تم مد المساحة الداخلية بالكامل، لتصل إلى حافة اليخت، عوضاً عن استخدامها كنقاط وصول.

من الجدير بالذكر، أن «جلف كرافت»، الشركة الأم ليخوت «ماجستي»، تمتلك مجموعة من العلامات التجارية للقوارب الرياضية والترفيهية. ومن المقرر طرح يخوت «أوريكس» و«نوماند» و«سيلفر كرافت» في السوق الأمريكية خلال السنوات المقبلة.

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