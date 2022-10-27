الاقتصاد الأمريكي يسجل نمواً للمرة الأولى هذا العام

المصدر: أ ف ب

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شهد الاقتصاد الأمريكي انتعاشا في الفصل الثالث مسجلا نموا للمرة الأولى هذا العام، في أنباء تبعث على الارتياح لدى الرئيس جو بايدن قبل ايام من انتخابات منتصف الولاية، على ما أظهرت بيانات حكومية الخميس.

وارتفع الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 2,6 بالمئة في الفترة بين يوليو وسبتمبر، بحسب أرقام وزارة التجارة، بعد فصلين متتاليين من التراجع الذي فاقم المخاوف من ركود.

وقالت الوزارة إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي تعكس "زيادة في الصادرات وإنفاق المستهلك" والانفاق الحكومي.

وكان بايدن شدد على أن الاقتصاد يمضي في مساره الصحيح، لكن محللين حذروا من مخاطر مقبلة في وقت تواجه العائلات صعوبة مع ارتفاع الأسعار واللجوء إلى المدخرات.

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