تراجع صافي أرباح سامسونغ للإلكترونيات 23.6% في الربع الثالث

المصدر: يونهاب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أورد تقرير صادر اليوم الخميس أن حجم صافي الأرباح لشركة سامسونغ للإلكترونيات بلغ 9.38 تريليون وون(6.6 بليون دولار)، متراجعا بنسبة 23.6% عما كان عليه نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت الشركة في تنوير دوري أن أرباح التشغيل خلال الفترة من يوليو - سبتمبر انخفضت بنسبة 31.4% على أساس سنوي، وصولا الى 10.85 تريليون وون. وارتفع حجم المبيعات بنسبة 3.8% ليصل الى 76.78 تريليون وون.

وتجاوز حجم الأرباح توقعات السوق، وكان معدل صافي الأرباح المتوقع من تحليلات وصل الى 9.07 ترليون وون، وفقا لاستطلاع صادر عن وكالة يونهاب انفوماك، الذراع المالية لوكالة يونهاب.

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