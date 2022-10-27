التحقيق مع فايزر في إيطاليا بزعم التهرب الضريبي

المصدر: د ب ا

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تخضع شركة فايرز لتحقيق إيطالي بزعم قيامها بإخفاء أرباح لا تقل عن 2ر1مليار يورو (2ر1مليار دولار ) من خلال نقل أموال إلى وحدات في دول أخرى، بحسب مصادر مطلعة على سير التحقيق.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر هويتها لدواعي سرية المعلومات، إن شرطة الأموال الإيطالية تزعم أن وحدة شركة فايزر الكائنة خارج روما "فايزر إيطاليا سرل"، نقلت فائض رأس مال إلى شركات تابعة في الولايات المتحدة وهولندا لتجنب سداد ضرائب على الأرباح يمكن أن تصل نسبتها إلى 26%، حسبما ذكرت أمس الأربعاء وكالة بلومبرغ للأنباء.

ولا يعني التحقيق، الذي تجريه شرطة الأموال الإيطالية، بالضرورة أن شركة فايزر متورطة في مخالفات.

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