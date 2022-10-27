7 اكتتابات بالشرق الأوسط في الربع الثالث بقيمة 1.5 مليار دولار

المصدر: دبي- البيان

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أشار أحدث تقرير من إرنست ويونغ (EY)، حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى زيادة كبيرة في عدد الشركات التي تم إدراج أسهمها للتداول في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بنسبة 288% على أساس سنوي، في صفقات جمعت 14.7 مليار دولار، بارتفاع كبير قدره 550% في قيمة الصفقات، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تسجيل سبعة اكتتابات أولية خلال الربع الثالث من عام 2022، جمعت عائدات إجمالية بلغت نحو 1.5 مليار دولار، ليرتفع العدد الإجمالي للاكتتابات التي شهدتها المنطقة منذ بداية العام وحتى تاريخه، إلى 31 اكتتاباً.

ومع ذلك، فإن نشاط صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يزال يمضي في اتجاه معاكس للاتجاهات العالمية، حيث استمر نشاط الصفقات التي تم تنفيذها والصفقات المرتقبة، في الحفاظ على زخمه، على الرغم من ضعف المعنويات العالمية.

تمكنت شركة سالك، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، من جمع أكثر من مليار دولار، في أكبر اكتتاب عام تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الربع الثالث، ورابع أكبر اكتتاب في المنطقة منذ بداية العام وحتى تاريخه. تجاوز الاكتتاب أكثر من 49 مرة، عبر جميع الشرائح، بإجمالي طلب بلغت قيمته 50.2 مليار دولار.

عام قوي

قال غريغوري هيوز رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إرنست ويونغ: «شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عاماً قوياً آخر لصفقات الاكتتابات العامة وأنشطة التداول، وذلك على خلفية استمرار ثقة المستثمرين، على الرغم من التحديات المالية في جميع أنحاء العالم. ونتوقع أن يستمر هذا المسار على ما هو عليه خلال الربع الأخير من العام، حيث أنهت العديد من الشركات المهمة في المنطقة، اكتتاباتها العامة. ونحن نتوقع أيضاً زيادة عمليات الإدراج المزدوج».

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