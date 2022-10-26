3.28 مليارات دولار خسائر بوينج في الربع الثالث

المصدر: نيويورك - د ب أ

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أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج، اليوم الأربعاء، عن خسارة بقيمة 3.28 مليارات دولار في الربع الثالث.

وقالت الشركة: «إن صافي الخسارة في الربع الثالث المنسوبة لحملة الأسهم، اتسع بشدة إلى 3.28 مليارات دولار أو 5.49 دولاراً للسهم من 109 ملايين دولار أو 0.19 دولار للسهم في نفس الربع من العام السابق».

ووصلت الخسارة الأساسية للربع الثالث إلى 6.18 دولارات للسهم، مقارنة بخسارة أساسية بقيمة 0.60 دولار للسهم في نفس الربع من العام السابق.

وارتفع إجمالي العائدات للربع الثالث بنسبة 4 % إلى 15.96 مليار دولار من 15.28 مليار دولار من نفس الربع من العام السابق.

وزادت عائدات الطائرات التجارية بنسبة 40 % على أساس سنوي إلى 6.26 مليارات دولار، مدفوعة بزيادة بواقع 737 طائرة واستئناف تسليم 787 طائرة في أغسطس. ولكن بوينج قالت إنها تنتج بمعدل منخفض، فيما من المتوقع عودة تدريجية إلى إنتاج خمس طائرات في الشهر مع مرور الوقت.

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