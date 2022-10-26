مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021

المصدر: نيويورك- رويترز

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أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2021.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية إلى 439.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر، بينما انخفض صافي واردات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي إلى 1.1 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، بينما زادت صادرات الخام الأمريكية إلى 5.1 ملايين برميل يومياً، وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق.

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