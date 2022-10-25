الذهب يعاود الصعود مع تراجع الدولار

المصدر: لندن - رويترز

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عكست أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، اتجاهها مع تراجع الدولار، بينما يواصل المستثمرون ترقب أي مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1658 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13.52 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1662.80 دولاراً.

وقال بوب هابركورن كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز: «نشهد بعض الضعف في الدولار وبعض الاتجاه الصعودي في عملات أخرى مقابل الدولار، وهو ما يدفع الذهب للارتفاع مرة أخرى».

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.9 %، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين خارج الولايات المتحدة.

رهانات

وأظهر مسح، أمس الاثنين، أن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة انخفض للشهر الرابع على التوالي، مما أثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يقلص من تشديد السياسة النقدية.

وأضاف هابركورن أنه إذا رفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة بأقل من المقدار المتوقع عند 75 نقطة أساس، فإن هذا سيشير إلى تباطؤ في عمليات الرفع وسيؤدي إلى صعود الذهب «إلا أن تجار الذهب ينتظرون شيئاً أكثر واقعية».

ويجعل رفع أسعار الفائدة الذهب أقل جاذبية لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 19.34 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.7 % إلى 918.35 دولاراً للأوقية، بينما هبط البلاديوم 2.1 % إلى 1927.25 دولاراً للأوقية.

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