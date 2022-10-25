أقل مستوى لثقة المستهلكين في أمريكا خلال 3 أشهر

المصدر: واشنطن - د ب أ

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أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الثلاثاء، تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، خلال أكتوبر الحالي إلى أقل مستوياتها، منذ 3 أشهر في ظل تزايد المخاوف من معدل التضخم المرتفع.

وتراجع مؤشر كونفرانس بورد المستقل لقياس ثقة المستهلكين، خلال الشهر الحالي إلى 102.5 نقطة مقابل 8. 107 نقطة خلال سبتمبر الماضي. كان متوسط توقعات المحللين، الذين استطلعت بلومبرج رأيهم 105.9 نقاط.

وتراجع المؤشر الفرعي لقياس توقعات المستهلكين، الذي يرصد نظرتهم للاقتصاد خلال الشهور الستة المقبلة إلى 78.1 نقطة، في حين تراجع مؤشر قياس الثقة في الأوضاع الحالية للاقتصاد إلى 9. 138 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ أبريل 2021.

وذكرت بلومبرج أن تراجع الثقة يبرز مدى اتساع نطاق ارتفاع الأسعار، وتزايد المخاوف من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لكبح التضخم، وتعتبر بيانات مؤشر الثقة مصدر قلق للرئيس الأمريكي جو بايدن وحزبه الديمقراطي، الذي يسعى للمحافظة على أغلبيته الضئيلة في الكونجرس، خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد أسبوعين.

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