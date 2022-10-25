مؤشر ستوكس الأوروبي يغلق عند أعلى مستوى في أكثر من شهر

المصدر: لندن - رويترز

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أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم الثلاثاء على ارتفاع، للجلسة الثانية على التوالي، بعد سلسلة من تقارير نتائج الشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، والتي ساعدت في موازنة أثر المخاوف إزاء رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة وتباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 % ليغلق عند أعلى مستوى له منذ 20 سبتمبر الماضي، وقادت المكاسب أسهم القطاعات العقارية والتكنولوجية والمالية.

وصعد سهم يو.بي.إس بنسبة 7.7 % بعد أن تجاوز البنك السويسري توقعات السوق للأرباح الفصلية بسبب ارتفاع التدفقات المالية الجديدة،

كما زاد سهم ساب 6.5 % بعد أن أعلنت شركة صناعة البرمجيات الألمانية نمو إيراداتها بأسرع من المتوقع للربع الثالث، بينما قفز سهم لوجيتيك إنترناشونال 12.5 % بعد أن أعادت الشركة المصنعة لملحقات الكمبيوتر تأكيد توقعاتها للعام بأكمله.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا الأسبوع، لكن تقريراً حديثاً أشار إلى أن احتمال إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لوتيرة رفع أسعار الفائدة زاد من الآمال في أن يثبت المركزي الأوروبي السعر.

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