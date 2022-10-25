نمو الدخل الأساسي والمبيعات لـ«نوفارتس» في الربع الثالث

المصدر: جنيف - د ب أ

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أعلنت شركة «نوفارتس» للأدوية، السويسرية - الأمريكية ارتفاع كل من الدخل الأساسي والمبيعات، خلال الربع الثالث من العام، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت شركة «نوفارتس» التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، إنها سجلت دخلاً تشغيلياً أساسياً خلال الربع الثالث من العام، بلغ 4.3 مليارات دولار، بانخفاض نسبته 4 %، أو زيادة نسبتها 5 % بالعملة الثابتة، بالمقارنة مع العام السابق، حيث كان ذلك مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع حجم المبيعات، كما يقابله جزئياً ارتفاع في تكاليف عمليات البحث والتطوير، والتسويق والمبيعات للاستثمارات.

وبلغ العائد الأساسي للسهم 1.58 دولار، بانخفاض نسبته 8 %، وزيادة قدرها 1 % بالعملة الثابتة، مستفيداً من المتوسط ​​الأقل المرجح لعدد الأسهم القائمة.

وباستثناء تأثير الدخل الأساسي لشركة «روش»، نما العائد الأساسي للسهم بنسبة 10 % بالعملة الثابتة. وانخفض صافي الدخل ليصل إلى 1.57 مليار دولار، مقابل 2.76 مليار دولار في العام السابق. وكان العائد على السهم 0.72 دولار أمريكي بالمقارنة مع 1.22 دولار.

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