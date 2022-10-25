3.58 مليارات يورو أرباح «أورانج» الفرنسية في الربع الثالث

المصدر: باريس - د ب أ

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ارتفعت أرباح شركة الاتصالات الفرنسية «فرانس تليكوم» (أورانج إس. إيه) خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، قبل خصم الضرائب. وأرجعت الشركة زيادة أرباحها إلى توفير التكاليف غير المباشرة.

كما ارتفعت إيرادات الشركة، بدعم من أسواقها الأوروبية والأفريقية. وخلال الأشهر الثلاثة، سجلت الشركة التي تتخذ من باريس مقراً لها أرباحاً بقيمة 3.58 مليارات يورو، مقارنة بـ3.57 مليارات يورو في العام الماضي.

وبلغت الإيرادات 10.82 مليارات يورو مقابل 10.71 مليارات يورو تم الإعلان عنها، عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحققت أسواق أفريقيا والشرق الأوسط إيرادات للشركة بلغت 1.78 مليار يورو، أي أعلى من مثيلتها العام الماضي التي بلغت 1.71 مليار يورو. وارتفعت إيرادات الشركة بأسواق أوروبا إلى 2.76 مليار يورو من 2.67 مليار يورو قبل عام.

وبشأن توزيع الأرباح، قالت الشركة في بيان: تؤكد أورانج أيضاً دفع أرباح نقدية مؤقتة لعام 2022 في 7 ديسمبر 2022 بقيمة 0.30 يورو للسهم الواحد. وسيتم اقتراح توزيع أرباح بقيمة 70.0 يورو للسهم الواحد عن السنة المالية 2022 في اجتماع المساهمين لعام 2023.

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