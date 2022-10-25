42 % تراجعاً في أرباح «إتش.إس.بي.سي» بالربع الثالث

المصدر: لندن - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك «إتش.إس.بي.سي» البريطاني عن تراجع أرباحه قبل حساب الضرائب خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 42 % سنوياً إلى 3.15 مليارات دولار مقابل 5.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليتراجع ربح السهم إلى 0.10 دولار مقابل 0.17 دولار خلال الفترة نفسها.

وتتضمن نتائج الربع الثالث شطب 2.4 مليار دولار مرتبطة بالتخلص المقرر من فرع خدمات التجزئة المصرفية في فرنسا. وفي الوقت نفسه زادت أرباح البنك قبل حساب الضرائب، وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 6.51 مليارات دولار خلال الربع الثالث مقابل 5.51 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما زادت إيرادات البنك خلال الربع الثالث بنسبة 28 % إلى 14.3 مليار دولار مقابل 11.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة لنتائج العام الحالي إجمالاً، يتوقع البنك وصول صافي دخله من نشاط الإقراض إلى حوالي 32 مليار دولار، في حين كانت التقديرات السابقة تبلغ 31 مليار دولار، في حين يتوقع وصول صافي الدخل خلال العام المقبل إلى 36 مليار دولار، مقابل 37 مليار دولار وفق التقديرات السابقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز