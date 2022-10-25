هل ينجح وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بوضع حد لأسعار الغاز؟

المصدر: د ب ا

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يبدأ وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، مشاورات في لوكسمبورج بشأن وضع حد لتقلبات أسعار الغاز الحادة، وذلك عقب أن توصل القادة الأوروبيون لحل وسط في اللحظة الاخيرة.

ويعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الاسبوع الماضي الحد الأدنى الذي يمكن أن تتوصل إليه جميع الدول ، ومن بينها ألمانيا، التي كانت ترفض أي إجراء يتدخل بصورة مباشرة في أسعار الغاز.

ولم تتضح بعد تفاصيل هذا الحد، ويشمل ذلك ما إذا كان سوف يدخل حيز التنفيذ وموعد ذلك.

وكانت المفوضية قد طرحت مقترحا الاسبوع الماضي بشأن المبادئ الاساسية لوضع حد مؤقت لارتفاعات الاسعار خلال يوم التداول، وهو حد طارئ لاسعار الجملة للغاز، بالاضافة إلى قواعد لجعل مشتريات الغاز المشتركة أمرا عمليا.

وقال متحدث باسم المفوضية أمس الاثنين إنه سوف يتم دراسة تفاصيل آليات السعر بمجرد الموافقة على المبدأ.

وإذا أخفق وزراء الطاقة في الموافقة على هذه المبادئ خلال اجتماعهم المقبل في تشرين الثاني/نوفمبر القادم مثلما هو متوقع، من الممكن أن يتم عقد قمة إضافية للقادة خلال الاسابيع المقبلة.

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