استقرار النفط بعد بيانات حول ضعف الطلب الصيني

المصدر: لندن - رويترز

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استقرت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات صينية أن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم ظل ضعيفاً في سبتمبر، إذ أدت سياسات مجابهة كوفيد 19 الصارمة، وقيود تصدير الوقود إلى خفض الاستهلاك.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 8 سنتات أو 0.1% إلى 93.58 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1356 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 2% الأسبوع الماضي، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر سنتين اثنين إلى 85.03 دولاراً.

وأظهرت بيانات جمركية أنه على الرغم أن واردات الصين من النفط الخام لشهر سبتمبر كانت أعلى من أغسطس عند 9.79 ملايين برميل يومياً فقد انخفضت 2% عن العام الماضي.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة: «تعثر التعافي الأخير في واردات النفط في سبتمبر»، وأضافوا: إن المصافي المستقلة لم تتمكن من الاستفادة من الحصص المتزايدة إذ أثر استمرار الإغلاق المتعلق بكوفيد على الطلب.

وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة: إن حالة الضبابية إزاء سياسة مكافحة فيروس كورونا وأزمة العقارات في الصين يقوضان فعالية الإجراءات الداعمة للنمو، رغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تجاوز التوقعات.

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