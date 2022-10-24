تهاوي نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو

المصدر: بروكسل - د ب أ

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين، تراجعاً حاداً في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بمنطقة اليورو، خلال أكتوبر الحالي، في ظل انكماش نشاط قطاعي التصنيع والخدمات بوتيرة أسرع.

وتراجع مؤشر إس أند بي جلوبال المجمع لناتج قطاعي الخدمات والتصنيع في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، إلى 47.1 نقطة خلال الشهر الحالي، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ 23 شهراً، مقابل 48.1 نقطة خلال الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 47.5 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة، تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

جاء تراجع نشاط القطاع الخاص، مدفوعاً بشكل خاص بزيادة حدة انكماش قطاع التصنيع، حيث واصل ناتج المصانع، تراجعه للشهر الخامس على التوالي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ يوليو 2012.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الحالي، إلى 46.6 نقطة، مقابل 48.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 47.8 نقطة.

كما تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات، إلى 51.3 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 52.9 نقطة، خلال سبتمبر الماضي.

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