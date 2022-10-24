«ريماركبل» تستحوذ على «نيميتوس» لتكنولوجيا التجارة السحابية للتوسع في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة ريماركبل «Remarkable Group» أخيراً عن إتمام عملية استحواذها على «نيميتوس» Nemetos بنجاح؛ والتي هي شركة رائدة تختص في التجارة السحابية وتتخذ من المملكة المتحدة وأوروبا مقراً لها، إضافة إلى اندماجها مع شركة تناسق «Tanasuk» القائمة في الشرق الأوسط والولايات المتحدة والتابعة لـRemarkable Group ليشكلا معاً شركة استشارات رقمية مع فريق متعدد الجنسيات تعرف باسم؛ نيميتوس تناسق «Nemetos Tanasuk».

ولما تتمتع به تناسق بسمعة عالمية راسخة تتجلى بموهبتها الاستثنائية في هندسة البرمجيات، ستعمل هذه الشراكة على تعزيز ذلك من خلال خبرة نيميتوس في الاستشارات والتصميم والاستراتيجية وذلك لإنشاء شركة رقمية متكاملة ملتزمة بتقديم «الحلول الرقمية المركبة» في قطاع تكنولوجيا التسويق (MarTech)، مما سيمنح العملاء المرونة لإنشاء نظام رقمي يدعم أهداف أعمالهم بشكل أفضل ويولد أفضل عائد استثمار لمؤسستهم.

وفي هذا الإطار، ستقدم نيميتوس تناسق أفضل الحلول الرقمية في فئتها، كما يوجد لدى نيميتوس تناسق «Nemetos Tanasuk» شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع أكثر بائعي التكنولوجيا تقدماً في العالم مثل Microsoft وSitecore وOptimizely وContentful وBigCommerce - والذين تعتبرهم شركة Gartner رواداً في مجالات تخصصهم.

وستعمل هذه الشراكة على مساعدة العديد من العملاء في قطاعات الخدمات المالية والتصنيع وأسلوب الحياة على أن يكونوا أول من يدخل السوق من خلال توفير تجارب العملاء الرقمية التي تولد ميزة تنافسية. مع تاريخ قوي في المعاملات التجارية بين الشركات «B2B» والمعاملات التجارية المباشرة إلى المستهلك «D2C» والمعاملات التجارية ما بين الشركات والمستهلك «B2C» ومواقع بناء العلامات التجارية، إضافة إلى ذلك ستتيح نيميتوس تناسق للعملاء فرصة الوصول إلى أسواق ومناطق ومنصات جديدة للنمو في قطاعاتهم الخاصة.

وتعمل نيميتوس تناسق حالياً على زيادة تغطيتها في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية إضافة إلى مكاتبها في لندن (المملكة المتحدة) وعمّان (الأردن) ولوزيرن (سويسرا) والرياض (المملكة العربية السعودية) وخاركيف (اوكرانيا) وشيكاغو (الولايات المتحدة الأمريكية) ودبي (الإمارات العربية المتحدة).

إدارياً، سيصبح الشريك المؤسس لـ نيميتوس دانيال جونسن الرئيس التنفيذي «CEO» لشركة نيميتوس تناسق بينما سيصبح شريكه في العمل والشريك المؤسس جيمس ديري كبير مسؤولي العملاء «CCO». ويشهد الاندماج تغييرات رئيسية أخرى في فرق القيادة بمن في ذلك الرئيس التنفيذي «CEO» الحالي لشركة تناسق، شهلا مطر، لتصبح الرئيس التنفيذي للنمو «CGO» لدى مجموعة ريماركبل في الشرق الأوسط وأفريقيا.

«نحن ندخل في مرحلة جديدة مثيرة للاهتمام، سواء كشركة أو على صعيد التكنولوجيا. هناك الكثير من الأشياء المثيرة التي تحدث في هذا المجال وهذا يخلق تحديات وفرصاً لعملائنا». قال جيمس ديري، «من خلال هذا الدمج وكوننا جزءاً من مجموعة ريماركبل، نحن قادرون على مساعدة عملائنا على اتخاذ الخيارات الصحيحة ووضع استراتيجيتهم والمنصة الرقمية لعملهم للمستقبل».

تستمر مجموعة ريماركبل في النمو بقوة من خلال 4 شركات نشطة وقوية؛ ساجيتاريس «Sagittarius»، يونيفاي «ْUnify»، التيميديا «Ultimedia»، والآن نيميتوس تناسق «Nemetos Tanasuk». مجتمعة، تغطي المجموعة جميع المنصات الرقمية الرائدة، مدعومة بالاستشارات الاستراتيجية وخدمات التصميم والقدرة الهندسية الرقمية الشاملة. هذا وقد شهدت المجموعة نمواً مثيراً للإعجاب بنسبة 200٪ في العامين الماضيين ولديها المزيد من عمليات الاستحواذ التي سيتم الإعلان عنها قريباً.

«تعمل كل شركة من شركاتنا المتخصصة على حلول معقدة مع بعض من أفضل بائعي البرامج في العالم، وتغطي نيميتوس تناسق دوراً استراتيجياً مهماً في مجموعة ريماركبال. إن خبرتها متعددة الجنسيات الموزعة على مجموعة من منصات المؤسسات والتجارة، تعزز من عرض التجربة المتصلة». قال بول ستيفن، المدير التنفيذي «CGO» لمجموعة ريماركبال.

قم بزيارة nemetos-tanasuk.com للحصول على مزيد من المعلومات واستكشاف العلامة التجارية الجديدة والفريق والموقع الإلكتروني.

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