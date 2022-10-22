نزوح 26 مليار دولار من صناديق التحوط في الربع الثالث

المصدر: لندن - الوكالات

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سحب المستثمرون نحو 26 مليار دولار من صناديق التحوط خلال الربع الثالث من العام الجاري، بفعل هبوط أسواق الأسهم العالمية وارتفاع عوائد السندات والمخاوف الجيوسياسية.

وأظهرت بيانات «إتش إف أر» التي نقلتها وكالة «رويترز»، أن التدفقات الخارجة من صناديق التحوط كانت مدفوعة بالهبوط في أصول الصناديق بقيمة 12.4 مليار دولار، مع تراجع أسواق الأسهم.

وكانت صناديق التحوط قد شهدت تدفقات خارجة بقيمة 27.5 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، وهي أول مرة تشهد سحب المستثمرين لأموالهم من هذه الصناديق لربعين متتاليين منذ ذروة جائحة «كورونا» في عام 2020.

وانخفض مؤشر «إم إس سي إي ورلد» للأسهم العالمية بنحو 26% منذ بداية العام الجاري، ليتجه لأكبر خسارة سنوية منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

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