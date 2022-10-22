يحتوي على احتياطيات تزيد على 50 مليار متر مكعب.. الصين تكتشف أول حقل غاز في مياهها العميقة

المصدر: البيان

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أعلنت المجموعة الصينية للنفط البحري (كنوك) في أول أمس الخميس، عن اكتشافها أول حقل غاز عميق في المياه الصينية العميقة، وهو حقل باوداو 1-21، الواقع في المياه الجنوبية الشرقية لجزيرة هاينان، والذي يحتوي على احتياطيات جيولوجية مؤكدة تزيد على 50 مليار متر مكعب من الغاز.

ويعكس حقل باوداو، تحقيق الصين لاختراقات كبيرة في تقنيات التنقيب في المياه العميقة، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

في مجال التنقيب عن النفط والغاز في البحر، تصنف المياه التي يزيد عمقها على 300 متر مياها عميقة. كما تصنّف الآبار التي يزيد عمقها على 3500 متر بأنها آبار عميقة.

ويقع حقل الغاز باوداو 1-21 المكتشف حديثا في المياه العميقة شرق جنوبي جزيرة هاينان، والتي يزيد عمقها على 1500 متر، في حين تجاوز عمق الحفر 5000 متر.

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