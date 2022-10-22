وزير الطاقة السعودي: «أوبك+» تعمل على استقرار السوق

المصدر: (نيودلهي - رويترز)

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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس إن مجموعة «أوبك+» تقوم بما يجب لضمان أن تكون أسواق النفط مستقرة ومستدامة.

جاء هذا رداً على أسئلة تتعلق بقرار «أوبك+»مؤخراً بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يومياً.

وتراجعت أسعار النفط أمس إذ بددت مخاوف المستثمرين من تأثير الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على استهلاك الطاقة الآمال المرتبطة بزيادة الطلب الصيني وخفض منظمة (أوبك) وحلفائها الإنتاج.

وانخفض خام برنت 1.16 دولار، أو 1.3 %، إلى 91.22 دولاراً خلال التعاملات وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتاً أو 0.9 %، إلى 83.77 دولاراً. ويمضي خام برنت على درب تسجيل زيادة أسبوعية 0.4 %، في حين من المتوقع تراجع خام غرب تكساس 2 %.

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