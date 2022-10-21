ماسك يتوقع استمرار الركود حتى 2024

المصدر: واشنطن - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا اليوم الجمعة إنه يعتقد أن الركود سيستمر حتى ربيع 2024 بعد أن أثار في وقت سابق مخاوف بشأن الطلب في الصين وأوروبا.

وأضاف ماسك على «تويتر» عندما سأله أحد المستخدمين عن مدى استمرار الركود «مجرد تخمين، ولكن ربما حتى ربيع عام 24».

وتراجعت أسهم شركة تسلا أمس الخميس بعد يوم من تصريح ماسك أنه «من الصعب قليلاً» على الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية حشد الطلب في مواجهة ضعف الاقتصاد العالمي.

من جانبها قالت وكالة بلومبرج للأنباء نقلاً عن مصادر إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يناقشون ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إخضاع بعض مشروعات إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، لمراجعات أمن قومي.

وأضافت بلومبرج أن المشروعات تشمل صفقة ماسك لشراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر وخدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

واستخدم ماسك في الآونة الأخيرة تويتر للإعلان عن مقترحات لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وقال أيضاً إن شركة سبيس إكس لا يمكنها تمويل خدمة الإنترنت ستارلينك في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى، ثم تراجع في وقت لاحق وقال إنه سيستمر في تحمل تكاليف الخدمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز