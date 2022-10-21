أسعار الغاز الطبيعي في أمريكا لأقل مستوياتها منذ 6 شهور

المصدر: واشنطن - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تذبذبت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بعد تراجعها لأقل مستوياتها منذ مارس الماضي، في ظل استمرار ارتفاع المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع للأسبوع الخامس على التوالي، مما أدى إلى تراجع حدة المخاوف من نقص الإمدادات.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر الغاز تسليم نوفمبر المقبل تراجع 3.8 % إلى 5.253 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في تعاملات بورصة نايمكس اليوم الخميس، قبل أن تتقلص خسائر الغاز فيما بعد في ظل مؤشرات فنية على انتهاء موجة البيع الكثيف، وبحلول الساعة العاشرة و37 دقيقة صباحاً بتوقيت نيويورك تراجعت الأسعار بنسبة 5. 1% فقط إلى 379. 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وتراجع سعر الغاز المستخدم في التدفئة وتشغيل محطات توليد الكهرباء بأكثر من 40% عن أعلى مستوياته في 14 عاماً، والتي سجلها في أغسطس الماضي.

من ناحيتها، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم: إن مخزون الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 111 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز كثيراً متوسط الزيادة خلال السنوات الخمس الماضي وقدره 73 مليار قدم مكعبة، كما تجاوزت الزيادة متوسط توقعات المحللين وكانت 107 مليارات قدم مكعبة.

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