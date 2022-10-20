كرواتيا تسعى إلى فصل مصفاتها للتكرير عن النفط الروسي

المصدر: د ب ا

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تشمل عملية الإصلاح المكثفة التي بدأت في مصفاة رييكا الكرواتية لتكرير النفط، فصل المنشأة عن نفط روسي يستخدم في تصنيع الوقود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس عن وزير الاقتصاد الكرواتي دافور فيليبوفيتش قوله للصحفيين في زغرب، إن رييكا تستخدم حاليا في المقام الأول، زيت الغاز المفرغ المستورد من روسيا، مضيفا أن عملية الإصلاح ستجعل من الممكن للمصفاة التوقف عن استخدام زيت الغاز المفرغ.

وقال فيليبوفيتش إن "إصلاح مصفاة رييكا يجب أن يستكمل بحلول الربيع، ولذلك، لن ندخل في مشاكل، لأننا لن نتمكن من استخدام زيت الغاز أكثر من ذلك".

وبدأ في فبراير الماضي سريان عقوبات أوروبية على صادرات منتجات نفطية مكررة تنقل عبر البحر من روسيا.

وسيسري ذلك أيضا على زيت الغاز المفرغ، وهو منتج ناتج عن عملية استخلاص خام النفط، حيث يدخل في صناعات الوقود مثل البنزين والديزل، في مصافي التكرير الأكثر عصرية وتفتقر إليها روسيا.

وقالت مؤسسة "جالب انرجيا إس جي بي إس" البرتغالية التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي، في وقت سابق هذا العام، إن روسيا تشكل 50% من المعروض العالمي من زيت الغاز المفرغ.

وقال فيليبوفيتش إنه لا يتوقع أن يشكل معروض الديزل والبنزين مشكلة هذا الشتاء. وتجري المصفاة، التي تتولى تشغيلها شركة اندرستريا نافتي، أعمال الإصلاح التي قد تستمر حتى أبريل المقبل.

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