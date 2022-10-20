ارتفاع العائد على السندات العشرية الأمريكية لأعلى مستوياته منذ 14 عاماً

المصدر: د ب أ

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بعد ارتفاعه الطفيف في ختام تعاملات أول أمس، ارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية مجددا أمس.

وارتفع العائد بمقدار 9ر12 نقطة أساس إلى 127ر4% نتيجة تزايد الضغوط على أسعار السندات في بداية التعاملات، واستمرار الضغوط طوال اليوم على خلفية توقعات زيادة أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة مجددا، بعد زيادتها ثلاث مرات على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في كل مرة لكبح جماح التضخم.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء نتيجة مزايدة بيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 12 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب في هذا الطرح أقل قليلا من المتوسط.

وذكرت الوزارة أن العائد على هذه السندات بلغ 395ر4% وبلغ معدل التغطية 30ر2 مرة.

كانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات مدتها 20 عاما بقيمة 14 مليار دولار حيث بلغ العائد عليها 420ر3% ومعدل التغطية 50ر2 مرة.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

في حين كان متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشرين سنة 54ر2 مرة.

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