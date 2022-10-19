التضخم في أوروبا إلى أعلى مستوياته

المصدر: بروكسل - د ب أ

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كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة أقل من المتوقع خلال شهر سبتمبر الماضي، ولكنه ما زال مرتفعاً.

وارتفع معدل التضخم إلى 9.9 % خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالتوقعات بوصوله إلى 10 %. وكان معدل التضخم قد بلغ 9.1 % في أغسطس الماضي.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.8 % في سبتمبر الماضي مقارنة بـ4.3 % في أغسطس الماضي. وارتفع مؤشر التضخم على أساس شهري بنسبة 1.2 % في سبتمبر الماضي.

ومن بين مكونات التضخم الأربعة، سجلت أسعار الطاقة أعلى نمو سنوي بلغ 40.7 %، تليه أسعار الغذاء والتبغ بنسبة 11.8 %.

وكان مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قد ألمح إلى أن منطقة اليورو قد تشهد جولة ثانية من زيادة الأجور لتلحق بشكل ما بالتضخم المرتفع، معرباً عن أمله في تفادي حدوث جولة ثالثة أو رابعة من التأثيرات حيث تصبح توقعات التضخم المرتفع دائمة.

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