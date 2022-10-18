ارتفاع أرباح «لوفتهانزا» خلال الربع الثالث

المصدر: كولونيا - د ب أ

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أعلنت مجموعة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا جروب عن ارتفاع أرباحها قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك، وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 1.1 مليار يورو مقابل 251 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت المجموعة إلى أن نتائج الربع الثالث تضمنت خسائر قيمتها حوالي 70 مليون يورو ناجمة عن الإضرابات العمالية. في الوقت نفسه زادت إيرادات لوفتهانزا خلال الربع الثالث بمقدار الضعف تقريباً إلى 10.1 مليارات يورو مقابل 5.2 مليارات يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ورفعت المجموعة توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل في ضوء التطورات الإيجابية للربع الثالث، وقوة الطلب على السفر الجوي خلال الشهور المقبلة، وتوقع تحقيق نتائج قياسية جديدة في شركة الشحن الجوي لوفتهانزا كارجو.

وتتوقع لوفتهانزا جروب أرباحاً سنوية قبل حساب الفوائد والضرائب بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال العام الحالي ككل بأكثر من مليار يورو. كانت الشركة تتوقع أرباحا في أغسطس الماضي خلال العام الحالي ككل بأكثر من 500 مليون يورو.

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