انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة يحد من مكاسب الدولار

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية لينفض عنه خسائر الجلسة السابقة، بيد أن شهية المستثمرين للمخاطرة في الأسواق المالية العالمية حدت من مكاسبه.

وقال مايكل براون رئيس قسم الأسواق في شركة كاكستون في لندن «يبدو أن الرغبة في المخاطرة التي شهدناها بالأمس ستستمر حتى جلسة اليوم».

وأضاف: «ويبدو أن الافتقار إلى أي تطورات رئيسية بجانب استعادة بعض مظاهر الاستقرار المالي في بريطانيا هما العاملان الرئيسيان».

وألغى وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هنت أجزاء من خطة رئيسة الوزراء ليز تراس الاقتصادية التي قوضت ثقة المستثمرين في السوق البريطانية في الأسابيع الأخيرة.

ودفع قرار وزير المالية البريطاني بإلغاء معظم بنود "الميزانية المصغرة" للحكومة المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة في بريطانيا وتسبب في تراجع الجنيه الإسترليني 0.4 % خلال جلسة اليوم إلى 1.13155 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل نظرائه 0.05 % عند 112.13، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين عند 111.76. وانخفض المؤشر 1% في الجلسة السابقة، ولا يزال على بعد 2% فقط من أعلى مستوى له منذ عقدين عند 114.58 والذي لامسه في أواخر سبتمبر.

ووجد الدولار بعض الدعم بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع إنتاج المصانع الأمريكية في سبتمبر، بقيادة مكاسب الإنتاج في السلع المعمرة وغير المعمرة، مما يشير إلى أن قطاع التصنيع لا يزال نشيطا على الرغم من جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي للحد من الطلب من خلال رفع أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، جرى تداول الين الياباني مقابل الدولار قرب أدنى مستوياته منذ 32 عاما عند 149 يناً، مما يزيد من احتمال قيام بنك اليابان بمزيد من الإجراءات لدعم العملة المتعثرة، بعد أول عملية تدخل بشراء الين منذ عام 1998 في 22 سبتمبر.

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