2.9 مليار دولار أرباح «جولدمان ساكس» بالربع الثالث

المصدر: نيويورك - د ب أ

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أعلن بنك الاستثمار الأمريكي «جولدمان ساكس» عن تحقيق صافي أرباح خلال الربع الثالث من العام بلغ 2.9 مليار دولار، بانخفاض قدره 44% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، وذلك بسبب حالة عدم اليقين والتقلب التي تشهدها الأسواق.

وحافظ سهم «جولدمان ساكس» على الأداء الجيد، حيث ارتفع بنسبة 3% أثناء عملية التداول، رغم حقيقة أن الربع الثالث من عام 2021 اتسم بوجود سلسلة من العوامل غير العادية، كما توقع المستثمرون تسجيل خسائر أكبر.

وبينما أعلنت بنوك أخرى نمو إيراداتها، ذكر بنك «جولدمان ساكس» أن إيراداته خلال الربع الثالث من العام تقلصت بنسبة 12%، لتصل إلى 12 مليار دولار.

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