«فيتش» تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2022 و2023

المصدر: نيويورك - رويترز

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ذكرت شبكة (سي. إن. إن) التلفزيونية أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت توقعات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام والعام المقبل، وحذرت من أن زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة إلى جانب التضخم سيدفعان الاقتصاد الأمريكي إلى ركود على غرار ما حدث عام 1990.

وذكرت (سي. إن. إن) أن تقرير فيتش الذي حصلت عليه الشبكة التلفزيونية جاء فيه أنه من المتوقع الآن بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 0.5 % فقط العام المقبل، انخفاضاً من نمو 1.5 % في توقعات الوكالة لشهر يونيو.

وجاء في تقرير فيتش أن اقتصاديين في الوكالة توقعوا ركوداً معتدلاً نوعاً ما وارتفاعاً في معدل البطالة من 3.5 % الآن إلى 5.2 % في عام 2024، مما يعني خسارة ملايين الوظائف لكنها ستكون خسارة أقل مما حدث خلال فترتي الركود السابقتين.

وأضاف التقرير أن فيتش تعتقد بأن التضخم المرتفع سيمثل قسطاً كبيراً من استنزاف دخل الأسر العام المقبل، مما يقلص الإنفاق الاستهلاكي ويؤدي بدوره إلى تراجع خلال الربع الثاني من عام 2023.

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