تقارير متفائلة تصعد بمؤشرات الأسهم العالمية

المصدر: دبي - رويترز

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صعدت مؤشرات الأسهم العالمية مدعومة بتقارير اقتصادية متفائلة هدأت مخاوف السوق من احتمال حدوث ركود بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

ففي وول ستريت، ارتفعت المؤشرات الرئيسية بعد أن رفعت الأرباح القوية لجولدمان ساكس وجونسون اند جونسون الآمال بتأثيرات أقل من مخاوف التضخم العالمي، حيث صعد مؤشر داو جونز الصناعي 511.7 نقطة أو 1.70 % في بداية التعامل إلى 30697.52 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 68.3 نقطة أو 1.86 % عند الفتح إلى 3746.26، كذلك زاد مؤشر ناسداك المجمع 288.2 نقطة أو 2.70 % إلى 10963.98 نقطة.

كما واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدفوعة بعدول بريطانيا عن الخطة المالية البريطانية، مع مراقبة المستثمرين لتقارير الأرباح لقياس التوقعات الاقتصادية. وارتفع مؤشر ستوكس 600 على مستوى أوروبا 0.5 % مواصلاً مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا، إذ ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق مثل «إيه.إس.إم.إل» القابضة و«بي.إي» لأشباه الموصلات بنسب تتراوح بين 0.9 و3 %.

وارتفعت معنويات السوق مدفوعة بتقرير أفاد بأن بنك إنجلترا من المحتمل أن يؤخر بيع سندات حكومية بمليارات مليارات الجنيهات الاسترلينية لتشجيع المزيد من الاستقرار في أسواق الذهب المتعثرة.

ومع تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية بقوة في مواجهة التضخم الأعلى منذ عقود والمخاطر المتزايدة للركود في أوروبا نظراً لأزمة الطاقة، تحلل الأسواق توقعات الشركات لقياس تأثير الضغوط الكلية.

وصعدت أسهم مجموعة «بوبليسيس» الفرنسية 3.8 % بعد أن رفعت ثالث أكبر مجموعة إعلانية في العالم توقعاتها للعام بأكمله للمرة الثانية هذا العام.

وأغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة مدعومة بأداء قوي في وول ستريت ومؤشرات إيجابية من أسواق العقود الآجلة الأمريكية. وارتفع المؤشر نيكي 1.7 % في المعاملات المبكرة، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه وتراجع إلى أدنى من 27 ألف نقطة قبل أن يتعافى ويغلق مرتفعاً عند 1.42 % إلى 27156.14 نقطة.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.16 %. وسجلت جميع القطاعات على مؤشر نيكي ارتفاعاً باستثناء الطاقة والمرافق. وسجل سهم «إم 3» لخدمات الرعاية الصحية على الإنترنت أفضل أداء على مؤشر نيكي وارتفع 5.56 %. وواصلت أسهم شركات النقل أداءها القوي في أعقاب تخفيف القيود على السفر في الأسبوع الماضي. وارتفع سهم شركة سكك حديد شرق اليابان 2.1 %، وصعد مؤشر قطاع شركات الطيران على المؤشر توبكس 1.51 %.

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