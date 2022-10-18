«يلو دور إنيرجي» تُغلق صفقة بـ 400 مليون دولار لتطوير مشاريع الطاقة المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «يلو دور إنيرجي» Yellow Door Energy، الشريك في مجال الطاقة المستدامة للشركات، عن إغلاق صفقة جديدة لزيادة حقوق ملكيتها بهدف مواصلة تطويرها لمشاريع الطاقة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها. علاوةً على ذلك، تضمَّن الاستثمار شراء الأسهم الحالية، وذلك لتمكين المستثمرين الأوليين في الشركة من التخارج. كما جاء جزء كبير من التمويل من المساهم الأحدث وصاحب الحصة المسيطرة في الوقت الحالي في شركة «يلو دور إنيرجي»، وهي شركة «Actis»، إلى جانب المساهمين الحاليين وهم: مؤسسة التمويل الدولية، وشركة «ميتسوي وشركاه» والشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب» الذين قاموا بزيادة التزاماتهم في حقوق الملكية. ومع إغلاق باب هذه الصفقة التاريخية، فقد تم تمويل خطة أعمال شركة «يلو دور إنيرجي» بشكل كامل. وبذلك، سيتمكن فريق الإدارة، في الوقت الراهن، من صبّ تركيزهم على تنفيذ حلول الطاقة المستدامة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بقيمة محفظة استثمارية من المتوقع أن تتجاوز مليار دولار أمريكي، والتي سيتم تمويلها من خلال مجموعة من سندات الدين وحقوق الملكية.

وقال جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «يلو دور إنيرجي»: سيُمكّن هذا الاستثمار الضخم شركة «يلو دور إنيرجي» من تسريع وتيرة توسعها في بلدان جديدة ونشر مشاريع في جميع أنحاء المنطقة بقيمة تتجاوز مليار دولار أمريكي. كما نرحب بحرارة بشركة «Actis» بصفتها المساهم صاحب الحصة الأكبر في شركتنا ونتطلع إلى تحقيق تعاون مثمر. إضافةً إلى ذلك، نود أن نعرب عن امتناننا لمساهمينا الحاليين – مؤسسة التمويل الدولية، وميتسوي وشركاه، وأبيكورب – على استثمارهم الدائم ودعمهم لنماذج أعمالنا من أجل توفير طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة للشركات التي لها رؤية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها.

علاوةً على ذلك، أضاف نالين نيار، الرئيس المالي لشركة «يلو دور إنيرجي»: إن مساهمونا على دراية تامة بأهمية رأس المال طويل الأجل عند الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المستدامة طويلة الأجل. ومع توقع أكثر من 400 مليون دولار من حقوق الملكية، فإن شركة «يلو دور إنيرجي» تتمتع بتمويل جيد وفي وضع ممتاز للمرحلة التالية في مسار نمو الشركة. كما نتطلع إلى الاستفادة من خبرة مساهمينا والاستفادة من التعاون المستمر بينهم لإضافة قيمة لأعمالنا وعملائنا.

كما أفادت لوسي هاينتز، الشريك ورئيس قطاع البنية التحتية للطاقة في «Actis»: نحن متحمسون للفرصة التي تتيحها شراكتنا مع شركة «يلو دور إنيرجي» للمساهمة في تحوّل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعيداً عن الوقود الأحفوري من خلال نشر تكنولوجيا الطاقة الشمسية الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نرى هذه الشراكة كفرصة واضحة لمساعدة شركة «يلو دور إنيرجي» على مواصلة رحلتها في النمو وبناء الشركة الرائدة في مجال استدامة الطاقة الشمسية الموزعة في المنطقة.

ومن خلال عملياتها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجنوب أفريقيا، تمتلك شركة «يلو دور إنيرجي» أحد أكبر محافظ المشاريع التجارية والصناعية في المنطقة، بقدرة 106 ميجاوات قيد التشغيل وترسية مشاريع عليها بقيمة 104 ميجاوات قيد الإنشاء. كما تمتلك الشركة علاقات رئيسية حالية وتضم قاعدة عملائها أكثر من 50 شركة، منهم شركات متعددة الجنسيات مثل «نستله»، و«ماجد الفطيم»، و«دي إتش إل» و«موندليز» و«يونيليفر».

تتمثل رسالة الشركة في أن تصبح الشريك المفضّل في مجال الطاقة المستدامة للشركات الرائدة، ومساعدتها على خفض التكاليف والحد من انبعاثات الكربون، وهذا يدعم أهداف صافي الانبعاثات الصفرية بشكلٍ مباشر، والتي حددتها البلدان والشركات في جميع أنحاء العالم للحد من آثار تغير المناخ

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