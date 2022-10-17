«ماكجريجور» المُصنف رقم واحد عالميًا لفنون القتال المختلطة يدخل عالم التداول عبر الإنترنت

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شراكة واعدة جديدة بين عالم الاستثمار والرياضة. مؤخرا، أعلن كونور ماكجريجور- المصنف العالمي و أحد أبرز أبطال رياضة فنون القتال المختلطة - عن شراكته مع مجموعةXTB الرائدة في أسواق المال العالمية. حيث يُمثل التعاون -مع المقاتل الذي يتمتع بسجل حافل في إطلاق وإدارة مجموعة من الأعمال والاستثمارات الناجحة- بداية قوية للحملة التسويقية للعلامة التجارية العالميةXTB وللعديد من حلول وبرامج الاستثمار المتميزة التي أعلن عنها وسيط التداول العالمي XTB.

كونور ماكجريجور حامل لقب بطولة الـ UFC رجل أعمال وصاحب مطعم شهير وأيقونة تجارية ورياضية عالمية. وُلد ماكجريجور في كروملين، دبلن، وعمل في بداية حياته مُساعدًا في أعمال السباكة ومقاتلاً في بداية مشواره الرياضي قبل أن ينضم في 2013 إلى عالم الـ UFC. وسُرعان ما ارتقى في البطولات، ليفوز في عام 2015 ببطولة UFC Featherweight Championship. وفي عام 2016 صنع كونور ماكجريجور التاريخ واستطاع أن يُصبح أول مقاتل في تاريخ الـ UFC يحقق بطولة في فئتي وزنين مختلفين في آن واحد، حيث فاز ببطولة الـ UFC للوزن الخفيف في عام 2016.

"أن أصبح بطلًا في يوم من الأيام حلمٌ كان يُراودني منذ طفولتي، أردت أن أمنح عائلتي حياة فاخرة مُبهرة تليق بي وبهم. ولم أترك فرصة لأي شيء يمكن أن يقف في طريق تحقيق هذا الحلم. و لقد عملت بجد واجتهاد وتحملت المخاطر وكانت النتائج كما ترون" – حديث ماكجريجور عن نفسه ورحلته التي بدأها من صالات الملاكمة في إحدى ضواحي مدينة دبلن وصولًا إلى بطولة الـ UFC.

يعد ماكجريجور المقاتل الأكثر حُضورا في تاريخ بطولة الـ UFC، حيث تصدر أهم ستة أحداث مدفوعة مقابل المشاهدة في تاريخ مؤسسة الـ. UFC كما أنه المقاتل الأكثر شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي ولديه أكثر من 70 مليون متابع عبر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي، كما نجح في أن يكون الرياضي الأعلى ربحًا في تاريخ بطولة الـ UFC.

حيث أن خارج حلبه القتال، استطاع ماكجريجور أن يُحقق نجاحًا مشابهًا في عالم الاستثمار. حيث أنشأ العلامة التجارية للويسكيProper Twelve عام 2018، والتي أصبحت العلامة التجارية الأسرع نموًا في السوق. بالإضافة إلى ذلك، استثمر ماكجريجور في العديد من المشاريع التجارية بما في ذلك: TIDL Recovery Spray ومشروع اللياقة البدنية McGregor FAST Fight Lab fitness.

ولدى كونور ماكجريجور قناعة بأن هناك تشابُهًا بين الرياضة والاستثمار، لكنه وجه نصيحة لا تقدر بثمن قائلًا "إذا كنت تُريد الفوز، فعليك أخذ المخاطرة. لا بد وأن تكون على استعداد دائم، وأن تعرف خصومك ومنافسيك معرفة جيدة. أنت بحاجة إلى فهم ذاتك جيدًا – وأعني بذلك نقاط قوتك وضعفك وبالطبع لا بد وأن تكرس كل وقتك لعملك".

يمتلك ماكجريجور مطعم وفندق Black Forge Inn في دبلن. ويُعرف عن بطل الـ UFC المزدوج أنه دائمًا ما يبحث عن إضافة مشاريع جديدة إلى قائمة أعماله وأنه يعمل باستمرار على تنويع محفظته الاستثمارية. و في عام 2020 دخل ماكجريجور عالم الاستثمار في ألعاب الهاتف الجوال من خلال إطلاق سلسلة ألعاب الفيديو Contest of Heroes وكان لتلك المحفظة المُتنوعة دور كبير في تصدر ماكجريجور قائمة فوربس الخاصة بـ"الرياضيين الأعلى أجراً" لعام 2021.

و حول رأيه عن معيار النجاح لقد صرح ماكجريجور بقوله "ضخ الأموال فقط وترك الدفة برمتها للآخرين ليس قرارا صائبًا. عليك استثمار وقتك وعواطفك بالإضافة إلى التزامك الشخصي. أقوم بدور فَعال في كل مشروع استثمر فيه".

ومؤخرا أعلن ماكجريجور عن شراكته الواعدة مع XTB العالمية - شركة استثمار عالمية رائدة في أسواق المال العالمية حيث تقدم واحدة من أشهر منصات التداول عبر الإنترنت. و توفر حلول التكنولوجيا المالية في أكثر من 13 سُوقًا حول العالم ويستخدم منصة الشركة "بالفعل" أكثر من 500,000 مُستثمر. و تُتيح ايضا منصةxStation الحائزة على العديد من الجوائز، للمتداولين مزايا الاستثمار بسهولة في أكثر من 5,500 أصل مالي، بما في ذلك؛ الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والفوركس والمؤشرات والسلع. xStation منصة عالمية صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات كل من المستثمرين المبتدئين والأكثر خبرة.

وفي تصريح له أشار عُمر أرناؤوط، الرئيس التنفيذي لشركة XTB بقوله "بالتأكيد فإن الإصرار والمثابرة في السعي لتحقيق الأهداف والرغبة في التطوير المستمر وتحقيق أفضل النتائج – سماتٌ جيدة يتمتع بها المستثمر الناجح. حيث ان كونور رياضي عالمي ورجل أعمال يتمتع بعقلية المستثمر الناجح، لهذا السبب قررنا أن يكون سفيرًا عالميًا لعلامتنا التجارية XTB ".

جدير بالذكر أن شراكة XTB مع ماكجريجور ليست المرة الأولى التي تدخل فيها XTB عالم الرياضة التنافسية. ففي عام 2020 أعلنت الشركة عن تعيين جوزيه مورينيو مدرب كرة القدم العالمي الشهير سفيراً لها. وفي الآونة الأخيرة نشطت XTB بشكل خاص في فنون الدفاع عن النفس. حيث عقدت الشركة شراكة مع جوانا يدرزيتشيك إحدى المقاتلات الأكثر تميّزًا و جيري بروتشازكا وحامل اللقب الحالي لبطولة الـ UFC للوزن خفيف-ثقيل.

وتعد فنون القتال المختلطة واحدة من أكثر الألعاب الرياضية ديناميكية وتطورًا سريعًا في القرن الحادي والعشرين. و قبل عدة سنوات، كان يُنظر إلى فنون القتال المختلطة على أنها تخصص رياضي فريد. و لكنها الآن باتت تستحوذ على قلوب المشجعين من جميع أنحاء العالم. في كل قارة، يتسارع الناس في الساحات أو الملاعب لتحية اللاعبين المعاصرين. فأحد أسباب شعبية فنون القتال المختلطة هو القدرة على الجمع بين مواهب الرياضيين المختلفين الذين يأتون من رياضات مختلفة. و لاعبي فنون القتال المختلطة لديهم مواهب متعددة على كل المستويات. و بإمكان البطل أن يحقق النجاح من خلال الاستعداد الجيد والقدرة على التحكم في المشاعر مع الالتزام بتنفيذ استراتيجية ماهرة.

وتخطط XTB بالتعاون مع سفير علامتها التجارية العالمية كونور ماكجريجور مُواصلة تواجدها في الساحة الرياضية التنافسية. و جدير بالذكر أن عدد عملاء الشركة المستثمرة في جميع أنحاء العالم تجاوز قرابة النصف مليون عميل. و ذلك بفضل التطور العالمي الفعال والعدد المتزايد بشكل منهجي لقاعدة عملائها المطردة؛ حيث تعمل الشركة على تعزيز مكانتها الرائدة في سوق الاستثمار العالمي – خاصة وأن XTB ضمن أفضل خمسة وسطاء عالميين من حيث عدد العملاء النشطين.

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