البيت الأبيض: إجراءات «الفيدرالي» بدأت بتهدئة الاقتصاد

المصدر: (واشنطن - رويترز)

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قالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض سيسيليا راوس أمس إن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بدأ بتهدئة الاقتصاد الأمريكي «الملتهب»، خصوصاً أسواق العمل والإسكان، لكن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية. وأضافت راوس، التي ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، لشبكة (سي.إن.إن) إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعمل على خفض التكاليف «إلى أقصى حد ممكن». لكنها قالت إن التضخم مرتبط في جانب منه بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

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