الدولار يتجاوز 40 ألف ليرة لبنانية للمرة الأولى

المصدر: (بيروت - د ب أ)

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تجاوز سعر صرف ​الدولار​ في ​السوق السوداء​، أمس، عتبة الـ 40 ألف ليرة، للمرة الأولى في تاريخ لبنان. ووفق موقع «النشرة» الإخباري الإلكتروني اللبناني، تراوح سعر صرف الدولار صباح أمس بين 39 ألفاً و950 ليرة، و40 ألفاً و50 ليرة. ويبلغ السعر الرسمي للدولار 1507 ليرات لبنانية.

وأشار الموقع إلى أن ذلك سيناريو متوقع، في ظل الخلافات السياسية التي تحول حتى الساعة، دون تشكيل الحكومة، وغياب الإجراءات الإصلاحية والبرامج الإنقاذية من جانب الجهات الرسمية.

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