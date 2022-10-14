أرباح «سيتي جروب» تتجاوز التوقعات في الربع الثالث

المصدر: نيويورك - د ب أ

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ذكرت مجموعة سيتي جروب المالية الأمريكية اليوم الجمعة أنها سجلت أرباحاً صافية في الربع الثالث بلغت 3.5 مليارات دولار، بتراجع نسبته 25% عن الفترة نفسها من عام 2021، على الرغم من زيادة الإيرادات بحوالي 6% على أساس سنوي.

لكن البنك أشار إلى أن الإيرادات البالغة 18.5 مليار دولار للربع الثالث، تأثرت بالأرباح والخسائر الناجمة عن بيع أنشطة في الفلبين وأستراليا. وعند احتساب هذه العمليات، تراجعت العائدات بشكل فعلي بنسبة 1% على أساس سنوي.

كما نوهت الشركة إلى تكاليف ائتمان أعلى ونفقات تشغيل لدى توضيحها سبب تراجع الأرباح الصافية. وأشارت المديرة التنفيذية جين فرازير إلى «بيئة كلية معقدة».

كما أشارت إلى جهود مستمرة لتقليص وجود المجموعة في روسيا.

كان خبراء يتوقعون أن يتراجع حتى صافي الدخل. ولذلك، ارتفع سهم الشركة خلال تعاملات اليوم الجمعة.

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