17 % تراجع أرباح جيه بي مورجان الفصلية

المصدر: نيويورك - د ب أ

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تراجعت أرباح بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورجان تشيس في الربع الثالث بنسبة 17 % مقارنة بالعام الماضي.

تراجع صافي الدخل في الربع الثالث بنسبة 17 % إلى 9.74 مليارات دولار أو 3.12 % للسهم من 11.69 مليار دولار أو 3.74 دولارات للسهم في الربع نفسه من العام السابق.

وبلغ إجمالي صافي العائدات على أساس التقارير 32.7 مليار دولار.

ووصل صافي دخل الفوائد إلى 17.6 مليار دولار بارتفاع بنسبة 34 % مدفوعاً بارتفاع سعر الفائدة.

وبلغت العائدات من دون الفوائد 15.9 مليار دولار، بتراجع بنسبة 8 % من العام الماضي، ووصل الإنفاق من دون الفوائد إلى 19.18 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 12 %، مدفوعاً بإنفاق هيكلي أعلى، في المقام الأول تعويضات واستمرار الاستثمارات في الأعمال التجارية، بما في ذلك التكنولوجيا والتسويق.

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