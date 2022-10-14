رفع تعريفة سيارات الأجرة في طوكيو لأول مرة منذ 15 عاماً

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة النقل اليابانية عن زيادات في أسعار سيارات الأجرة في طوكيو، اعتبارًا من 14 نوفمبر، في وقت تواجه فيه الصناعة انخفاضًا في الطلب وسط جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود.

وسترتفع أسعار سيارات الأجرة في العاصمة لأول مرة منذ العام 2007، باستثناء الأوقات التي تم فيها زيادة معدل ضريبة الاستهلاك، وفق وكالة (جيجي برس).

سيتم رفع الحد الأعلى للأجرة الأساسية لسيارة أجرة ذات حجم قياسي إلى 500 ين لأول 1096 مترًا من 420 ينًا حاليًا لأول 1052 مترًا.

سترتفع الأسعار على أساس المسافة بمقدار 100 ين لكل 255 مترًا، بدلاً من 80 يناً الحالية لكل 233 مترًا.

ويخضع لهذا التغيير مشغلو سيارات الأجرة في 23 بلدية بطوكيو ومدينتي موساشينو وميتاكا.

يذكر أن صناعة سيارات الأجرة في طوكيو تأثرت بجائحة كورونا، مع خروج عدد أقل من الناس إلى الشوارع ودفع سيارات الأجرة لتكاليف إدخال طرق دفع غير نقدية وإجراءات حماية أخرى من الفيروس.

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