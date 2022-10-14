ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من العملات والذهب في روسيا إلى 548.7 مليار دولار

المصدر: البيان

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بلغت الاحتياطيات الدولية للاتحاد الروسي 548.7 مليار دولار اعتبارا من 7 أكتوبر 2022، بعد أن زادت بنسبة 1.5% (8 مليارات دولار) خلال أسبوع، وفق ما كشف بنك روسيا المركزي.

وجاء في بيان للبنك أن "حجم الاحتياطيات الدولية حتى 7 أكتوبر، بلغ 548.7 مليار دولار، بعد أن زاد خلال الأسبوع بمقدار 8.0 مليار دولار، أو 1.5%، تحت تأثير إعادة التقييم الإيجابية"، بحسب "روسيا اليوم".

وفي 30 سبتمبر، بلغت الاحتياطيات الدولية الروسية 540.7 مليار دولار.

والاحتياطيات الدولية، هي أصول أجنبية عالية السيولة يحتفظ بها بنك روسيا وحكومة الاتحاد الروسي، وتتكون من صناديق العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب النقدي.

وفرضت الدول الغربية بعد بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد بنك روسيا، بالإضافة إلى تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية للاتحاد الروسي، وجميع المعاملات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي، وكذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو منظمة أو هيئة تعمل بتوكيل من أو نيابة عن البنك.

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