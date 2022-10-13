البنك الدولي: جاري بحث مسألة خفض ديون الدول الفقيرة

المصدر: د ب ا

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أكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الخميس، أنه في ظل تزايد ديون عدد متزايد من البلدان، من المقرر أن يجتمع صانعو السياسات في واشنطن هذا الأسبوع لبحث إيجاد طرق للحد من أعباء تلك الديون.

وأضاف مالباس في مقابلة مع توم كين، على تلفزيون بلومبرغ اليوم الخميس، إن ترتيب مساعدة الدول منخفضة الدخل التي تعاني من ضائقة الديون عبر مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي "يعني أنك تحت ضغط كبير".

وأوضح رئيس البنك الدولي أن: "أفضل سبيل لتنفيذ ذلك هو إيجاد طريقة للوصول إلى خفض فعلي للديون، وبذلك يعثر المرء على ضوء في نهاية النفق، ويخرج من وطأة تلك الديون"، مضيفا أن هذا الأمر "قيد المناقشة".

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