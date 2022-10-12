ارتفاع تكلفة ورق المرحاض بسبب حظر روسيا صادرات خشب البتولا

المصدر: د ب ا

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انضم ورق المرحاض إلى قائمة المنتجات التي تواجه ارتفاع التكلفة واضطرار سلاسل الإمداد بسبب أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأثار حظر صادرات خشب البتولا الروسي، الذي يتكون من ألياف قصيرة تجعل منتجات العناية الصحية أكثر نعومة، صراعا على اللباب المكون الرئيسي للورق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء.

وحظرت روسيا تصدير خشب البتولا في مارس في إجراء انتقامي من العقوبات التي فرضتها ضدها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقب بدء موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتشير تقديرات الصناعة إلى أنه نتيجة لذلك سيختفي ما يتراوح بين 800 ألف و 2ر1 مليون طن متري من اللباب من السوق.

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