قلق من نتائج الشركات يضغط على «وول ستريت»

المصدر: عواصم - الوكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون موسم نتائج الأعمال لتقييم تأثير رفع أسعار الفائدة والتضخم على أرباح الشركات، لكن ارتفاع سهم شركة أمجن للأدوية حد من الخسائر على مؤشر داو جونز.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 117.68 نقطة أو 0.40 % ليفتح عند 29085.20 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.53 نقطة أو 0.46 % إلى 3595.86 نقطة،

ونزل مؤشر ناسداك المجمع 57.73 نقطة أو 0.55 % إلى 10484.37 نقطة عند الفتح.

وتراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي، متأثرة بارتفاع عائدات السندات الحكومية على مستوى العالم، مع قلق المستثمرين من ركود محتمل وتضرر أرباح الشركات من رفع أسعار الفائدة السريع.

وخلال التعاملات هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 %.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات على المؤشر ستوكس 600 في المعاملات المبكرة، إذ تراجعت مؤشرات قطاع التعدين وقطاع النفط والغاز 1.8 % و1.4 على الترتيب، وانخفضت أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف إزاء الطلب وسط ارتفاع كبير في الإصابات بفيروس كورونا في الصين.

ومن بين أهم محركي الأسواق، تراجعت أسهم جيفودان 5.8 %، بعد أن قالت شركة العطور والنكهات السويسرية إنها بصدد زيادة الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات.

وتباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية مع ارتفاع مؤشر «إي إس آي» المركب ببورصة شنغهاي بنحو 0.19 % أو ما يوازي 5.65 نقاط ليصل عند 2979.79 نقطة.

في حين انخفض مؤشر هانغ سينغ الصيني بنسبة 2.23 % توازي 384.3 نقطة، ليصل إلى مستوى 16832.36 نقطة.

وسجلت الأسهم اليابانية أسوأ أداء يومي لها منذ أكثر من أسبوعين، إذ تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشرات بعد عمليات بيع في الأسواق العالمية، غير أن أسهم الشركات المرتبطة بالسفر ارتفعت خلال اليوم الذي أعادت فيه اليابان فتح حدودها أمام السياحة المنتظمة.

وانخفض مؤشر نيكاي 2.64 % بعد العودة للتداول من عطلة نهاية الأسبوع التي امتدت 3 أيام. وفتح المؤشر دون مستوى 27000 كثيراً، ثم واصل خسائره ليغلق عند 26401.25.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.86 % مسجلاً أسوأ أداء له خلال اليوم منذ 26 سبتمبر.

ويبدو أن هذه الخطوة أثرت على الشركات اليابانية المشاركة في إنتاج أشباه الموصلات، إذ انخفض سهم طوكيو إلكترون 5.49 %، وسهم شركة تصنيع الروبوتات فانوك كورب 3.93 %.

وكان أداء الأسهم المرتبطة بقطاع السفر جيداً، إذ توقع المستثمرون تعافياً بعد استئناف السياحة الوافدة المنتظمة هذا الأسبوع.

وارتفع سهم تاكاشيمايا لسلاسل المتاجر متعددة الأقسام 3.33 %، وسهم شركة شرق اليابان للسكك الحديدية 2.27 %، وصعد مؤشر توبكس الفرعي لأسهم شركات الطيران 2.24 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز